داليا عبدالوهاب تشدو بأغاني زمن الفن الجميل بقصر الأمير بشتاك

ينظم قصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل غنائى للفنانة داليا عبدالوهاب وفرقتها الموسيقية، في الثامنة مساء اليوم الأحد، بمقر القصر.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أغاني رواد الموسيقى العربية: أم كلثوم، وردة الجزائرية، وحورية حسن، وصباح، وعبد الحليم حافظ.

الفنانة داليا عبدالوهاب، سوليست الفرقة العربية بدار الأوبرا المصرية منذ عام 1994، تخرجت في المعهد العالى للموسيقى العربية بالإسكندرية قسم العود، وقدمت العديد من الحفلات والمهرجانات داخل مصر وخارجها.

استطاع قطاع صندوق التنمية الثقافية، على مدى اثنان وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يلعب دورا فعالا ومؤثرا في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى مد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما يعمل القطاع على اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.