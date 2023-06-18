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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية تعقد اجتماعا موسعا لمراجعة أعمال ترصد الشلل الرخو الحاد.. صور

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقدت مديرية الصحة فى محافظة الدقهلية اجتماعًا لمراجعة أعمال ترصد الشلل الرخو الحاد والتطعيمات ضمن الاستراتيجية القومية للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

جاء ذلك فى إطار التعاون المستمر بين القطاع الوقائى بوزارة الصحة والسكان متمثلًا فى البرنامج الموسع للتطعيمات ومديرية الصحة بالدقهلية، وبحضور الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة،  والدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى، والدكتورة إنجى موسى مدير إدارة الترصد، والدكتور محمد بدوي مسئول التطعيمات علاوة على فريق الوزارة وفى مقدمتهم الدكتور محمد قابيل ممثل البرنامج الموسع للتطعيمات، وعلى غازى وأحمد عبد السلام.

فيما بحث الاجتماع جميع وثائق الإشهاد على خلو مصر من مرض شلل الأطفال على جميع مستويات الادارات الصحية ومكاتب الصحة والوحدات والمستشفيات وجميع مصادر تقديم الخدمة الطبية.

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