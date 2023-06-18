غدًا.. "ضرب في مصر.. قراءة التاريخ من خلال المسكوكات" ندوة ببيت السناري

تعقد مكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان "ضُرب في مصر.. قراءة التاريخ من خلال المسكوكات" للباحث محمد عبد الحميد الملاح، في السابعة مساء غدٍ الإثنين، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة.

تركز الندوة على توضيح أهمية المسكوكات كمصدر للتأريخ وذلك من خلال تحليل بعض النماذج، للتعرف على الفترات الزمنية والثقافات والحضارات التي أنتجتها، كما تسلط الندوة الضوء على شرح وتفسير طبيعة الرموز والنقوش والنصوص والقيمة الاقتصادية والتطور التقني لهذه المسكوكات.

تقام هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة وفهم تاريخ الفنون والحرف وتطورها عبر العصور، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.

يذكر أن مبادرة سيرة القاهرة؛ هي مبادرة شبابية مستقلة تهدف إلى الحفاظ والتعريف والتوعية بتراث وتاريخ وآثار مدينة القاهرة من خلال أوجه وزوايا متعددة.