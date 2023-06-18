رئيس الوزراء الباكستاني يدعو لإجراء تحقيق في مأساة غرق سفينة المهاجرين عند سواحل اليونان

دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأحد، إلى إجراء تحقيق في مأساة غرق سفينة الصيد قبالة سواحل اليونان التي أودت بحياة 79 مهاجرا على الأقل بينهم باكستانيون.

ووجه شريف - في بيان صدر اليوم، بحسب صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، السلطات المختصة بالتعرف على المتاجرين بالبشر ومن يخدعون المواطنين للإقدام على هذه الخطوة الخطيرة مع وعد بمستقبل أفضل في الخارج.

كما أصدر تعليماته لوكالات إنفاذ القانون للشروع في حملة ضد المتاجرين بالبشر واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفراد المتورطين في مثل هذه الجرائم الشنيعة.

وقدم رئيس الوزراء الباكستاني في بيانه التعازي لأسر الضحايا، وأعرب عن حزنه على الخسائر في الأرواح الباكستانية، وقال إن الأمة بأسرها متعاطفة مع أولئك الذين فقدوا أحباءهم في الحادث المأساوي.

يذكر أنه تم تحديد ما لا يقل عن 27 باكستانيا حتى الآن بين القتلى، و12 من بين الناجين بينما لا يزال أكثر من 50 باكستانيا في عداد المفقودين.