ads
الأحد 18 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تونس تدين اقتحام مجموعات مسلحة لمقر السفير التونسي في الخرطوم

تونس تدين اقتحام مجموعات مسلحة لمقر السفير التونسي في الخرطوم

الخرطوم
الخرطوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدانت تونس بشدة إقدام مجموعات مسلحة على اقتحام مقر إقامة سفير الجمهورية التونسية في العاصمة السودانية الخرطوم، ونهب ممتلكاته والعبث بمحتوياته، في خرق جسيم لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتعدّ صارخ على حرمة مقرات البعثات الدبلوماسية.
وقالت وزار ة الخارجية التونسية - في بيان اليوم الأحد - "إن تونس إذ تدعو إلى تتبع الجناة ومحاسبتهم، فإنها تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعي الى ضبط النفس والوقف الفوري للاقتتال وتغليب المصلحة العليا للشعب السوداني الشقيق"، معربة عن دعمها الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتثبيت الهدنة والعودة إلى الحوار للخروج من الأزمة.

تونس اقتحام السودان مقر السفير التونسي