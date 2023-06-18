أبرزهم نيدفيد وسعد سمير.. كولر يحدد مصير 20 لاعبا معارا من الأهلي

ينتظر عدد كبير من لاعبي الأهلي المعارين حسم مصيرهم خلال الفترة المقبلة من جانب المدير الفني السويسري مارسيل كولر سواء بالعودة لصفوف الفريق الأول أو تجديد الإعارة أو الرحيل بشكل نهائي عن القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن يعقد مارسيل كولر جلسة مع إدارة النادي ولجنة التخطيط خلال الساعات المقبلة لمناقشة ملف اللاعبين المعارين والذي يعتبر الشغل الشاغل لإدارة النادي في ظل تألق عدد كبير منهم مع الأندية خلال الموسم الحالي.

ويتواجد 20 لاعبا معار من النادي الأهلي سيتم حسم مصيرهم في الفترة المقبلة وسط أنباء عن عودة عدد منهم أبرزهم كريم نيدفيد وسعد سمير.

قائمة اللاعبين المعارين من النادي الأهلي:

خط الدفاع: أحمد سيد عبدالنبي، سعد سمير، محمد مغربي، محمود وحيد.

خط الوسط: محمد محمود، عمار حمدي، محمد نصير، عربي بدر، أحمد أشرف، كريم نيدفيد، زياد طارق، مصطفى سعد، ميكيسوني، مصطفى البدري، محمد حمدي ميسي.

خط الهجوم: والتر بواليا، أحمد سيد غريب، مصطفى فوزي، فهد جمعة، محمد ياسر.