حكم تغيير البيانات الشخصية للتمكين من الحج؟.. الأزهر يجيب

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: «الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام قد فرضه الله مرة فى العمر على المستطيع، والاستطاعة تتحقق متى كان المسلم قادرًا بدنيًا وماليًا على أداء فريضة الحج، فإن عجز عن أداء أعمال الحج لمرضه أو شيخوخته أو ما يشبه ذلك، وكانت عنده القدرة المالية، وجب عليه أن يرسل غيره ليؤدي عنه الحج، وإن لم تتوافر له الراحلة والزاد فليس عليه الحج».

والمسلم ما دام غير قادر على أداء فريضة الحج، فإنه لا حج عليه، لأنه غير مستطيع وغير قادر، فلا داعى إذًا للتغيير فى الأوراق للذهاب إلى الحج، لأن هذا مخالفًا للوائح والقوانين فى الدولة ويسبب الزحام الشديد، وإن كان الحج صحيحًا إلا أنه فيه مخالفة ولي الأمر.