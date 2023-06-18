بشرة خير.. 13 جنيهًا انخفاضًا في أسعار الأرز بالأسواق

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس الغرفة انخفاض سعر الأرز بالأسواق خلال الفترة الحالية بنسبة كبيرة بعد نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في استيراد كميات أرز أبيض من الخارج لتلبية احتياجات المواطنين من السلعة بجانب أيضا توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية .

وأضاف طارق حسانين ان جميع السلع متوفرة وبكميات كبيرة نتيجة الخطوات الاستباقية التى اتخذتها الدولة المصرية فى تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية وأن ما يؤكد ذلك عدم حدوث اى أزمات فى نقص السلع طوال فترة جائحة كورونا أو خلال الحرب الروسية الأوكرانية .

وأوضح رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية انخفاض سعر طن الأرز الشعير في الأسواق بأسعار تتراوح من 13 ألف الى 14 ألف جنيه بعدما كان بـ 20 ألف جنيه لطن الأرز الشعير ، كما انخفض سعر طن الأرز الأبيض "جملة " بأسعار تتراوح من 18 ألف الى 20 الف جنيه للطن بدلا من 26 الف و28 جنيه الف جنيه للطن ،أيضا انخفاض سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ الى 20 و23 جنيها للكيلو بدلا من 30 و35 جنيها لكيلو الأرز الأبيض المعبأ وذلك نتيجة الخطوات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في استيراد الأرز من الخارج والتعاقد على شراء كميات أرز أبيض من الخارج لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة ،كما تستمر الوزارة في استيراد الأرز لضرب أي محاولة للاحتكار من قبل بعض المغرضين ،بجانب وصول كميات كبيرة من الأرز المستورد لصالح بعض شركات قطاع الخاص الوطنية الأمر الذى أدى الى حدوث طفرة كبيرة في الأرز وينعكس بشكل إيجابي فى السعر النهائى لصالح المستهلك . .

وأضاف رجب شحاتة انه سبق وحذر البعض ممن يقومون بتخزين الأرز بهدف رفع الأسعار مؤكدا بأن أسعار الأرز حاليا في طريقها للانخفاض في ظل توافر كميات كبيرة من السلعة داخل الأسواق المصرية بجانب أيضا تغير نمط الاستهلاك لدى الكثير من المواطنين بسبب غلاء أسعار الأرز خلال الفترة الماضية ومع توافر السلعة حاليا وتغير نمط الاستهلاك ، تراجعت أسعار الأرز بشكل كبير بجانب أيضا الاستعداد لموسم حصاد الأرز المحلى اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل حيث من المتوقع الحصول على كميات من الأرز الشعير تتراوح من 7 مليون الى 8 مليون طن أرز شعير ،بما يعادل من 3.5 مليون طن الى 4 ملايين طن أرز أبيض الأمر الذى سيعزز المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة .