"هوليلا" أولى أغنيات ألبوم أبو الجديد

أطلق المطرب "أبو" مساء السبت أغنية "هوليلا"، وهي باكورة أغنيات ألبومه الأول "فارق ع الكل" المنتظر طرح أغانيه تباعا خلال موسم صيف 2023.

كان "أبو" قد أطلق العديد من الأغنيات الفردية الناجحة خلال السنوات الأخيرة، فيما يعد "فارق ع الكل" هو ألبومه الأول .

إطلاق أغنية "هوليلا" جاء خلال حفل كبير جمع "أبو" بالعديد من أصدقاءه الفنانين وكذلك مجموعة من الشخصيات العامة، من بينهم المهندس نجيب ساويرس، الفنانة نيللي كريم، الفنان هشام ماجد، الإعلامية جاسمين طه زكي، الفنانة جومانا مراد، الفنانة سلمى أبو ضيف، المنتج طارق الجنايني، الإعلامية إنجي علي، الفنانة رزان مغربي، والإعلامية مريم أمين، الذين شاركوه الاحتفال بإطلاق الأغنية والإعلان عن الألبوم.

أغنية "هوليلا" كلمات أبو ومحمد الشافعي، ألحان د.طارق نديم، توزيع هادز، ومن إنتاج شركة "جاما" محمد جابر، المسئولة عن إنتاج الألبوم بشكل كامل تأكيدا للتعاون المثمر والمستمر بين جابر وأبو منذ 2019.

وجاءت بعض كلمات الأغنية كالتالي:

والليلة هنعمل هوليلا

طبلة ومزازيك وسط العيلة

ده مفيش إحساس في الدنيا أحلى

من إحساسي لما معاكي ببقى

الليله أنا هسرق ليكي نجمة

وأتحايل بس عنيكي ترضى