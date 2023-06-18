النقابة العامة للفلاحين تكرم وكيل الصحة بالبحيرة.. صور

كرمت نقابة الفلاحين بمحافظة البحيرة، برئاسة عبدالسميع الخويلدي، القائم بأعمال النقيب، اليوم الأحد، الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، واهدائه درعًا بإسم النقابة، تقديرًا للدور الرائد والمتميز الذى تقوم به منظومة الصحة فى خدمة الوطن والمواطنين، ولجهوده المتميزة فى قيادة المنظومة الصحية بالمحافظة.

كما كرمت النقابة، الدكتورة خلود الظايط منسق القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، والفريق الإشرافى المعاون لها، وذلك تقديرًا لكافة الجهود المبذولة لخدمة المواطنين، وخاصة فى القرى البعيدة والأماكن المحرومة.

وصرح وكيل الوزارة، بأن القوافل الطبية تدخل ضمن مبادرة حياهةكريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير رعاية صحية وطبية تليق بالمواطن المصرى الذى يستحق كل خير، وبأن القوافل الطبية العلاجية من ضمن خطة المنظومة الصحية التى تعتمد على انتقال الخدمة الطبية للقرى والأماكن المحرومة.



ويأتى ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره، وتوجيهاتهم بأهمية تكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية المجانية المتنقلة وتقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين في شتى الأماكن وخاصة المناطق المحرومة والنائية.