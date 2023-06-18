"استعدادا لعيد الأضحى".. مياه الأقصر تطلق حملة توعية لمحلات الجزارة وربات البيوت

بدأت إدارات التوعية ومكلفات الخدمة العامة بجميع فروع وإدارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، تنفيذ حملات توعية مكثفة لمحلات الجزارة وسيدات المنازل قبل عيد الأضحى المبارك.

واستهدفت الحملات، المرور على محلات الجزارة وسيدات المنازل للتوعية بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بها، والتأكيد على جمع مخلفات الأضحية في أكياس بلاستيكية وإلقائها في الأماكن المخصصة لذلك، وتم توزيع منشورات التوعية للحفاظ على المياه وعدم إهدارها.

شملت الإرشادات، قيام فرق التوعية ومكلفات الخدمة العامة بالذهاب للمواطنين وسيدات البيوت في المنازل بالمدن والقرى بمحافظة الأقصر، للتوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب في التنظيف بالمنازل قبل العيد، وعدم إهدارها وتوعيتهم بالطرق السليمة والموفرة أثناء غسيل السجاد وتنظيف المنزل ومسح الأرضيات قبل حلول عيد الأضحى.

كما تمت الإشارة إلى أهمية الاتصال السريع بأرقام غرفة عمليات الخط الساخن 125 فى حالة الطوارئ وهى: غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 رقم مجاني من أي تليفون محمول أو أرضى (0952282406 - 0952284116 - 01147999752 ).

وقال اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أن نشر التوعية بين المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب يأتي ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومن أولى اهتمامات وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن زيادة الاستهلاك بالأيام التي تسبق العيد يؤدي إلى انقطاع المياه وضعفها بالعديد من المناطق، وأيضا في نهاية الشبكات، رغم أن هذه الأيام تحظى بخطة مكثفة لزيادة طاقة محطات المياه ورفع الضغوط لضخ كميات أكبر خاصة بعد إجراء الصيانة اللازمة بالمحطات والمحابس والشبكات على مستوى محافظة الأقصر.

حملات التوعية (1)

حملات التوعية (1)

حملات التوعية (2)

حملات التوعية (2)

حملات التوعية (3)

حملات التوعية (3)

حملات التوعية (4)

حملات التوعية (4)

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حملات التوعية (5)

حملات التوعية (6)

حملات التوعية (6)

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حملات التوعية (7)

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حملات التوعية (10)

حملات التوعية (10)

حملات التوعية (11)