الشرطة العراقية تلقي القبض على "والي تلعفر" في تنظيم داعش الإرهابي

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأحد، القبض على ما يسمى “والي تلعفر” القيادي في تنظيم داعش الإرهابي بعملية أمنية نفذت ضمن نطاق العاصمة بغداد.

وقالت في بيانها: "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة وتعاون المواطنين، تمكنت من إلقاء القبض على ما يسمى “والي تلعفر ” في عملية أمنية نفذت ضمن العاصمة بغداد".

وأضافت أن "الوثائق تشير بأن المتهم عمل بأكثر من منصب إرهابي ضمن محافظة نينوى أثناء معارك التحرير، كما عمل بما يسمى أمنية قاطع الحديدة ولايزال يمارس نشاطه الإرهابي، بمتابعة الخلايا النائمة في حزام بغداد الشمالي".

وأشارت الخلية إلى أن: "المتهم أحيل وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب إلى الجهات التحقيقية المختصة".