الأربعاء المقبل.. انطلاق الملتقى الشهري الـ49 لمبدعي أدب الطفل بالمنيل

يعقد مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، الملتقى الشهري التاسع والأربعين لمبدعي ونقاد أدب الطفل، في الثانية عشرة ظهر الأربعاء المقبل، الموافق ٢١ يونيو الجاري، بمقر المركز في المنيل، تحت إشراف الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

وتتناول الجلسة الأولى المجموعة القصصية "القط والصياد" تأليف الدكتور صلاح شعير.

يتحدث في الجلسة كل من: الدكتورة قدرية سعيد، كاتبة أدب الطفل، والدكتورة غالية الزامل، دكتوراه إعلام وثقافة الطفل، والكاتب نشأت المصري، والكاتب أحمد طوسون، يدير اللقاء د. سلامة تعلب الناقد الأدبي.

وتقام الجلسة الثانية من الملتقى تحت عنوان "أدب الطفل وحياة كريمة" ويتحدث فيها الدكتور يسري عبد الغني، رئيس مركز الأصالة والمعاصرة للبحث العلمي والتنمية الثقافية.