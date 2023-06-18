"مؤسسة بهية” توقع بروتوكول تعاون لدعم محاربات سرطان الثدي

وقعت مؤسسة بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بروتكول تعاون مع أحد البنوك المصرية ، وذلك في إطار دعم محاربات بهية والاستعدادات الكبرى لافتتاح المرحلة التالية لمستشفى بهية بالشيخ زايد وفقا لمعايير الجودة العالية المطبقة.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول، طارق الخولي رئيس مجلس إدارة بنك saib، وعمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع، عمرو عثمان رئيس التسويق والاتصال المؤسسي، مروة لبيب رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات الإعلامية، لدكتورة چيلان أحمد المدير التنفيذي لمؤسسة بهية ، والمهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية، وجيلان فلفلة عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية، وإيمان عبد الوهاب رئيس قطاع التسويق والعلاقات العامة، رشا فؤاد استشاري هندسي بمؤسسة بهية.

ومن جانبه، توجه طارق الخولي، بالشكر إلى كافة العاملين بمؤسسة بهية لما تقدمه من جهد كبير ودعم للمرأة المصرية، حيث تمثل عمود الخيمة في المجتمع المصري، ونحن فخورين أن نكون ضمن القائمين على دعم مؤسسة رائدة مثل مؤسسة بهية.

وأضاف الخولي في تصريحات صحفية على هامش توقيع بروتوكول التعاون: "يجب أن تعمل كافة المؤسسات المصرية خاصة أن المرأة المصرية تمثل قرابة الـ ٥٠٪ من قوة المجتمع المصري، ونتطلع من خلال البروتوكول الموقع أن نقدم كافة الخدمات التي يمكن أن تساهم في تخفيف الآلام عن المرأة المصرية لما لها من مكانة كبير ودور حقيقي وملموس في المجتمع المصري".

وتابع: "ما رأيناه من مجهود ودور قوي وحقيقي وملموس لمؤسسة بهية، يؤكد أن مؤسسة بهية رائدة في علاج الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعلى المستوى الشخصي أتمنى أن تقبل مؤسسة بهية أن أكون أحد المتطوعين للعمل ضمن المنظومة الطبية لما تقوم به من دور حيوي يتزامن مع المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة".

ويهدف بروتكول التعاون إلى تقديم كل السبل الدعم المادي والمعنوي من أجل مساعدة مؤسسة بهية لتقديم المزيد من الخدمات الطبية لمرضى سرطان الثدي على أعلى مستوى من الكفاءة والدقة.

ويذكر أنه تم افتتاح أعمال المرحلة الأولى لمستشفى بهية الجديد بالشيخ زايد التابع لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بحضور الدكتورة نيفين القباچ وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، ولفيف من الشخصيات العامة.

ويقام المستشفى الجديد على مسطح أرض يبلغ ٦٠٠٠م٢ تم تخصيصها لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بقرار من مجلس الوزراء، حيث يتكون المستشفى من ٣ بدروم وأرضى و٤ أدوار متكررة بإجمالي ٨ أدوار وبمسطح إجمالى ٣٥ ألف م٢، وتم وضع حجر الأساس في نوفمبر 2020م، وتم الانتهاء من أعمال الأساسات والهيكل الخرسانى بالكامل في ١٠٠٠ يوم.

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