الحوار الوطني.. برلمانية: قانون تنظيم الجامعات قديم ولا بد من تحديثه

قالت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن حقوق البحث العلمي، وإعطاء مساحة للبحاثين ضرورة، مشيرة إلى أنه من الأهمية بمكانة العمل تطبيق حقوق الملكية الفكرية والعمل على تبادل المعلومات الاكاديمية لدعم البحث العلمي.

وأضافت خلال كلمتها في لجنة حقوق الانسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إن قانون تنظيم الجامعات قديم ولابد من تحديثه والعمل تعديله وفقا للتطورات التي شهدها قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي.

كما طالبت النائبة بضرورة تفعيل حرية الباحثين، ودعم المبتكرين، والتوسع في البعثات العلمية، كذلك تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية، والعمل على إتاحة البيانات الالكترونية وتفعيل دور بنك المعرفة في توفير المواد العلمية المطلوبة للباحثين وخاصة المتعلقة بالجهات الحكومية.