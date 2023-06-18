نائب التنسيقية يطالب بإنشاء تعاونيات ثقافية لحماية الهوية المصرية وتعزيز القوى الناعمة

طالب النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بالمجلس، بإنشاء "تعاونيات ثقافية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، التي تنظر الدراسة المُقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال جلال، إن "فكرة التعاونيات ضرورة اجتماعية لعلاج مشكلات متعددة الأبعاد، ومن الجيد أن يكون لدينا تعاونيات استهلاكية أو زراعية وغيرها، ولكن جمهورية مصر العربية التي قادت المنطقة حضاريًا لآلاف السنين، كان يجب أن يكون لديها تعاونيات ثقافية منذ زمن بعيد".

وتابع جلال: "الأصل هو أن الثقافة للجماهير وليست للسلطة، وأتفهم أنه من الممكن معالجة الضعف والقصور في الثقافة الناتج عن ضعف قصور الثقافة، ولكن النهضة الشعبية والجماهيرية الحقيقة تحتاج لتعاونيات ثقافية".

وأوضح جلال: "هذه التعاونيات الثقافية تساعد في تسريع وتيرة الحراك الثقافي، هي بمثابة قناة تسويقية للمنتجات الإبداعية المختلفة، بما يحقق فكرة تمكين المبدعين، والعدالة الثقافية، ويؤدي بالتراكم إلى حماية الهوية المصرية، وتعزيز القوى الناعمة، والارتقاء بالذوق العام".

واختتم جلال كلمته قائلًا: "التعاونيات الثقافية ليست ترفًا وليست رفاهية، لكنها تتواجد في دول عديدة حول العالم، عُمر جريدة الأهرام المصرية مثلًا أكبر من مجموع أعمارهم بكثير".

