حكم ارتداء «الحفاضات» خلال مناسك الحج

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، من كان عنده عذر واحتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام خلال مناسك الحج غير الوطء، وفعل هذا المحظور للضرورة مثل التبول اللا إرادي، اقتضت الضرورة استعمال بعض الملابس المخيطة فى الإحرام مثل “الحفاضة”.

وأضاف، قد أباح له الشرع ذلك، بل يجب عليه هذا الشىء صيانة للمسجد ولكن عليه كفارة، وهى فعل شىء من ثلاثة:

- أن يذبح شاة.

- أن يطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، والصاع يعادل ٢.٥ كيلو جرام من الأرز أو نحوه.

- أو يصوم ثلاثة أيام. وهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة ولا يبطل الحج بارتكاب شىء من المحظورات سوى الجماع.

وروى البخارى ومسلم عن عبدالرحمن بن أبى ليلى، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ به زمن الحديبية فقال: «قد آذاك هوام رأسك»، قال «نعم»، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - «احلق ثم اذبح شاة منسكًا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصاع من تمر على ستة مساكين».