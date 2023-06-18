الرئيس الألماني يقوم بزيارة دولة إلى كازاخستان

يبدأ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير زيارة دولة إلى كازاخستان غدا الاثنين بدعوة من الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف.

ومن المتوقع أن يجرى الرئيسان محادثات لمناقشة الوضع الحالي وآفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كازاخستان وألمانيا، وتوسيع التجارة والاقتصاد والاستثمار والنقل واللوجستيات والتعاون في مجال الطاقة وتعميق العلاقات الإنسانية.

وعقب المحادثات سيوقع الطرفان على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية، بحسب وكالة أنباء /كازينفورم/ الكازاخية.

وسيلقي الرئيس الألماني كلمة أمام منتدى الأعمال الكازاخي- الألماني.