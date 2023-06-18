إصابة 3 طلاب بإغماء في امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ

قال مصدر طبي مسئول بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إن 3 طلاب ثانوية عامة، تعرضوا لحالات مستشفيات دسوق العام والعبور للتأمين الصحي وبلطيم بواسطة طريق سيارات الإسعاف وتم تقديم الإسعاف الطبي معهم.

وطبقًا للبيانات الخاصة بصحة كفرالشيخ، تبين إصابة طالب بلجنة مدرسة ممدوح الصردي لغات بدسوق يدعى "م. ك. ج" مصاب بحالة إغماء جرى نقله لمستشفى دسوق العام، فيما أصيبت طالبة بلجنة مدرسة عزت الشافعي بجوار حديقة صنعاء، تدعى " ع. أ. خ. مم" 17 عاما، مصابة بحالة إغماء، فيما أصيبت طالبة تدعي " ه. ع. ح" بلجنة مدرسة رزق حمامو ببلطيم جرى نقلها إلى مستشفى بلطيم النموذجي.

وكان الطلاب والطالبات، بلجان امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، قد عبروا عن سعادتهم بسهولة الامتحان في مادة اللغة العربية.