بالفيديو.. تعليق إلياس الجلاصي على أزمة برنامج "اللعيب"

قدم لاعب المصري البورسعيدي إلياس الجلاصي، اعتذاره لجماهير ومجلس إدارة ناديه وذلك عقب واقعة استدراجه على الهواء في برنامج "اللعيب" للإدلاء بتصريحات أثارت جماهير النادي المصري بشكل كبير.

وقال الجلاصي، في مقطع فيديو: لم أكن أعلم أنني على الهواء عمري ما فكرت أسيئ للنادي، حقكم عليا، وإن شاء الله أفرحكم في اللي جاي وأصدر النادي المصري بيانا، أمس السبت، للتعبير عن موقف مجلس الإدارة من الأداء الإعلامي لمقدم البرنامج باعتباره غير مهني ومخالف لكافة مواثيق الشرف الإعلامية. بينما اصدرت شبكة قنوات إم بي سي قرارا بوقف برنامج اللعيب وإحالة مهيب عبدالهادي للتحقيق.