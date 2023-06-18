القاهرة الجديدة تستضيف بطولة العظماء الثمانية للإسكواش

تستضيف القاهرة الجديدة بطولة العظماء الثمانية للإسكواش للرجال والسيدات أحد أهم بطولات الإسكواش للمحترفين على مستوى العالم.

وتعد هذه هي الدورة النهائية للبطولة والتي ستقام بـ"Eastown District New Cairo" بشرق القاهرة لأول مرة هذا العام، وذلك في الفترة من 20 إلى 25 يونيو الحالي.

ويشارك في الدورة النهائية، والتي تقام تحت إشراف الاتحاد المصري للإسكواش، أفضل 8 لاعبين على مستوى العالم للرجال والسيدات مصنفين ضمن قائمة CIB Road to Egypt Standings.

وعلق أيمن عامر، على استضافة البطولة، قائلاً: "تفخر باستضافة بطولة العظماء الثمانية للإسكواش لأول مرة، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية دعم هذه الرياضة الرائدة في مصر ودفع اللاعبين المصريين لتصدر التصنيفات العالمية باستمرار".

