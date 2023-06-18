18500 طالب يؤدون الامتحانات بكليات جامعة جنوب الوادي

تابع الدكتور بدوي شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم في اطار توجيهات الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي امتحانات الفصل الدراسي الثاني والاطمئنان على حسن سير العمل باللجان والطلاب بجولة تفقدية بكليتي الحقوق و العلاج الطبيعي بحضور الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق و الدكتور محمود الشاذلي عميد كلية العلاج الطبيعي .

ويؤدي الامتحانات اليوم بكليات الجامعة عدد 18500 طالب في كليات الحقوق و الصيدلة و العلاج الطبيعي و الآداب و الطب البيطري و الحاسبات و المعلومات و طب الفم والاسنان و العلوم و التربية الرياضية و الهندسة و الزراعة و التربية النوعية و التربية و المعهد الفني الصحي .