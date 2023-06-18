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الأحد 18 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

18500 طالب يؤدون الامتحانات بكليات جامعة جنوب الوادي

امتحانات جامعة جنوب
امتحانات جامعة جنوب الوادي
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تابع  الدكتور بدوي شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم في اطار توجيهات الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي  امتحانات الفصل الدراسي الثاني والاطمئنان على حسن سير العمل باللجان والطلاب بجولة تفقدية بكليتي الحقوق و العلاج الطبيعي بحضور الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق و الدكتور محمود الشاذلي عميد كلية العلاج الطبيعي .  

ويؤدي الامتحانات اليوم بكليات الجامعة عدد 18500 طالب في كليات الحقوق و الصيدلة و العلاج الطبيعي و الآداب و الطب البيطري و الحاسبات و المعلومات و طب الفم والاسنان و العلوم و التربية الرياضية و الهندسة و الزراعة و التربية النوعية و التربية و المعهد الفني الصحي .

الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى الفصل الدراسي الثاني امتحانات الفصل الدراسى جامعة جنوب الوادي جولة تفقدية