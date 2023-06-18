بوتين: كثير من الجرحى الروس يصرون على العودة إلى منطقة العملية العسكرية بعد الشفاء

الأحد 18/يونيو/2023 - 02:32 م

قال الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن كثيرا من الجرحى الروس يصرون على العودة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرنيا بعد الشفاء.

وأضاف الرئيس الروسي - في تصريحات مع الصحفي بافيل زاروبين، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه "اضطر في بعض الأحيان أن يطلب من بعض هؤلاء العسكريين الجرحى العودة إلى بيوتهم وعائلاتهم".

وتابع: "يعود الكثيرون منهم لأداء الواجب في منطقة العملية العسكرية الخاصة، لقد تحدثت مع بعضهم أمس، وقبل ذلك مع العديد من المصابين"، لافتا إلى أنهم يرغبون بالعودة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأشار بوتين إلى أنه اضطر حينها للقول لهؤلاء العسكريين: "إن العودة إلى منازلهم هو أمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة، فردوا بكلمة حاضر".