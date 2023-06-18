"طلاب من أجل مصر" يرسمون بورتريه لوزير التعليم العالي تقديرا لزيارته لجامعة قناة السويس

عبر طلاب "أسرة طلاب من أجل مصر" بجامعة قناة السويس عن بالغ سعادتهم لزيارة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي للجامعة، مُقدمين بورتريه بصورة لسيادته تقديراً لتلك الزيارة التي جاب خلالها وزير التعليم جامعة قناة السويس ومستشفياتها، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

جاء ذلك بمكتب رئيس جامعة قناة السويس، حيث أكد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمى- منذ الدقائق الأولى لوصوله- حرص على التفاعل مع الطلاب والاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية،كما تابعهم في ملاعب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أثناء ممارسة الأنشطة الطلابية، مما يدل على اهتمامه الكبير بالطلاب، مما أدى إلى شعور الطلاب بالسعادة، ورغبتهم في التعبير عنها برسم صورة له .

ومن جانبه - شكر الدكتور محمد أيمن عاشور الطلاب مؤكداُ أن الاهتمام الأول والأخير لمنظومة التعليم العالي هو الطلاب، ولذا لا ندخر جهدا في توفير كافة الخدمات والمتطلبات التي تعمل على تقديم خريج متكامل قادر على بناء الجمهورية الجديدة.