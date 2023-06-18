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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي الأمم الأوروبية.. مودريتش يقود التشكيل المتوقع لكرواتيا أمام إسبانيا

كرواتيا
كرواتيا
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تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الأحد، إلى ملعب "فينورد"، لمتاعبة المواجهة المرتقبة بين منتخب إسبانيا ونظيره كرواتيا، في نهائي دوري الأمم الأوروبية، والتى تستضيفها هولندا.
وتأهل المنتخب الكرواتى إلى المباراة النهائية بعد الفوز على نظيره الهولندى بأربعة اهداف لهدفين، فى مباراة أمتدت حتى الأشواط الإضافية.
بينما تأهل المنتخب الإسبانى إلى تلك المباراة بعد الفوز على نظيره الإيطالى بهدفين لهدف.
واستقر زلاتكو داليتش المدير الفنى للمنتخب الكرواتي، على تشكيلته لمباراة الليلة، كالتالى:
حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.
خط الدفاع: سوزا - إيرليتيش - سوتالو - يورانوفيتش.
خط الوسط: كوفاسيتش - بروزوفيتش - مودريتش .
خط الهجوم: بيريسيتش - باساليتش - كراماريتش. 

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