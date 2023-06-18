نهائى دوري الأمم الأوروبية.. تشكيل هجومي متوقع لإسبانيا أمام كرواتيا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الأحد، إلى ملعب " فينورد"، لمتاعبة المواجهة المرتقبة بين منتخب إسبانيا ونظيره كرواتيا، في نهائي دوري الأمم الأوروبية، والتى تستضيفها هولندا.

وتأهل المنتخب الكرواتي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على نظيره الهولندي بأربعة أهداف لهدفين، فى مباراة أمتدت حتى الأشواط الإضافية.

بينما تأهل المنتخب الإسباني إلى تلك المباراة بعد الفوز على نظيره الإيطالى بهدفين لهدف.

واستقر لويس دي لا فوينتي المدير الفنى للمنتخب الإسباني، على تشكيلته لمباراة الليلة، كالتالي:

حراسة المرمى: سيمون .

خط الدفاع: ألبا - لابورت - نورماند - كارفاخال.

خط الوسط: رودري - زوبيميندي - جافي - أولمو.

خط الهجوم: أسينسيو - موراتا.