نائب بالشيوخ: التعاونيات من أخطر الملفات ولكن دورها انتهى

قال النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، إن التعاونيات من أخطر الموضوعات التى تتم مناقشتها، مضيفا خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم لمناقشة دراسة بشأن تفعيل دور التعاونيات فى مصر : "التعاونيات كانت تدخل في كل شيء الإسكان و التعليم والصحة، ولكن الآن دورها انتهى و لا يوجد دور لرئيس التعاونيات".

و تابع: "نحتاج إلى قانون موحد لها لإنشاء تعاونيات فاعلة ، لأن قوانينها الحالية ، لم تعد صالحة للزمن الحالي".

و طالب "المحرزي" بوجود رقابة صارمة على تعاونيات الإسكان ، و قال :" كانت هناك جمعيات تم استغلالها بشكل خاطئ".

و أضاف: "لا بد من التوسع فى الجمعيات الاستهلاكية ،ونستطيع أن نقدم للمواطن الغلبان سلعة بسيطة و رخيصة " .

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا : " أضم صوتي للنائب لحل مشكلات الإسكان التعاوني لأنها كثيرة ،و كان هناك حلول قديما من داخل هذه الجمعيات".

و أضاف :" الوزير حسب الله الكفراوي وزير الاسكان الراحل ، وقت إنشاء قرى الساحل الشمالي كان هناك آليات تحكيم حلت جميع مشكلات القرى السياحية من خلال الجمعيات نفسها و لم يدخل موضوع واحد إلى القضاء ، و تم الأمر من داخل الاتحاد و لجان التحكيم ".