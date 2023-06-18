أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا فى عيد ميلادها.. صورة

هنأت الفنانة مى نور الشريف الفنانة المعتزلة نورا بمناسبة عيد ميلادها، وجمعت الصورة مع الفنانة نورا كل من الفنانة بوسى شقيقتها والفنانة مى نور الشريف ابنة شقيقتها بوسى.

ونشرت مى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" الصورة وعلقت عليها "كل لحظة فى العمر وانتى طيبة وسعيدة ومرضية يا روح قلبى".

وتابعت "يا خالتى لقبا وأمى وصاحبتى والسند قلبا يا حته من روحى، بحبك فوق ما تتخيلى ربى يرضى عليكى ويسعد قلبك يا رؤة القلوب" .

قدمت الفنانة نورا مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية أبرزها فيلم"غاوى مشاكل" ، "الليالى الطويلة" ، "لن اغفر ابدا" ، "زمن حاتم زهران" ، "سكة سفر" ، "العار" ، "مهمه صعبة جدا" ، "عنتر شايل سيفه" ، "سفاح كرموز" ، "دعوة خاصة جدا" ، "اربعه فى مهمه رسمية" .

يذكر أن الفنانة مى نور الشريف شاركت والدها النجم القدير نور الشريف مسلسل "الدالى" بطولة نور الشريف، صلاح عبدالله، سوسن بدر، مى نور الشريف، صلاح رشوان، محمد ابو داوود والإخراج يوسف شرف الدين.