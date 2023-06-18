القوات المسلحة السودانية توافق على هدنة 72 ساعة لتيسير النواحي الإنسانية

أعلنت القوات المسلحة السودانية موافقتها على هدنة 72 ساعة لتيسير النواحي الإنسانية، مشيرة إلى أنها دخلت حيز التنفيذ السادسة صباح اليوم الأحد، وتنتهي في صباح يوم الأربعاء الساعة السادسة صباحا (بتوقيت العاصمة السودانية الخرطوم).

وأكدت القوات المسلحة السودانية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السودانية - أنها ستتعامل بالرد الحاسم حيال أي خروقات للهدنة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أمس السبت عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة، اعتبارًا من اليوم /الأحد/ (18 يونيو)، حتى الأربعاء (21 يونيو)، بداية من الساعة 6 صباحًا (بتوقيت العاصمة السودانية الخرطوم).