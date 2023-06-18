مسلح يحتجز رهائن في أحد فروع بنك "قزوين" في أستانا

احتجز رجلً مسلح عدة أشخاص في أحد فروع بنك "قزوين" في أستانا اليوم الأحد، وفقا للشرطة الكازاخستانيةوذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأحد.

وقالت الشرطة إنها الآن في مكان الحادث تجري مفاوضات مع المسلح، ودعا السكان لالتزام الهدوء.

وتم إغلاق الشوارع في محيط موقع الحادث، وبدأت السلطات إجلاء سكان المبنى فوق فرع البنك الذي تعرض للهجوم.

وذكرت مواقع التواصل المحلية، أنه وفقا للمعلومات الأولية، فإن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 30 عاما يحمل مسدسا، ويطالب بتحويل جميع أصول البنك إلى صندوق للأطفال المعوقين والفقراء والمحتاجين، مهددا بقتل الرهائن الذين يصل عددهم إلى ما بين 4 و8 أشخاص حسب تقارير مختلفة.

وأكد بنك "قزوين" أنه في الوقت الحالي ليس هناك زبائن داخل الفرع الذي تحصن فيه المهاجم، وإنما فيه موظفون فقط.