الثانوية العامة 2023| شاهد.. آراء الطلاب عن امتحان اللغة العربية

رصدت عدسة “البوابة نيوز”، آراء طلاب الثانوية العامة بشأن امتحان اللغة العربية، مؤكدين أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، جاء ذلك بعد أن انتهى طلاب الثانوية العامة 2023، في تمام الساعة الـ 12 ظهرًا من أداء امتحان اللغة العربية للشعبتين العلمي والأدبي.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة.

الثانوية العامة 2023

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