الحوار الوطني| ممثل حزب الحرية: الجمعيات الأهلية في مصر تعاني من عدم وجود الصف الثاني للقيادات

أكد محمد حامد، ممثل حزب الحرية بمناقشات لجنة النقابات والعمل الأهلى بالحوار الوطنى، أهمية أن يكون هناك وعى كبير بدور الشباب فى العمل الأهلى فى مصر، على أن يكون وجودهم فى الجمعيات الأهلية فعال وممثلين داخل مجالس الإدارة خاصة أن الجمعيات الأهلية فى مصر تعانى من عدم وجود الصف الثانى للقيادات.

جاء ذلك فى كلمته باجتماع اللجنة اليوم، بمناقشات الحوار الوطنى، مؤكدا أن العمل الأهلى لابد أن يستفيد من طاقات الشباب وعدم اقتصار الأمر على قيادات الصف الأول التى تسيطر على كل شيئ فى الجمعيات الحالية، مشيرا إلى أن الشباب لديهم طاقات إبداعية كبيرة وعلينا استغلالها.

ولفت ممثل حزب الحرية إلى أن تحديات إشهار الجمعيات الأهلية تحتاج أيضا إلى رؤية أخرى بشأن ضوابطها على أرض الواقع، خاصة أن المعوقات فى هذه الإجراءات كبيرة وتحتاج لتحركات حكومية وليس كما هو قائم الآن من عراقيل لا تدعم العمل الأهلى.