وزير التعليم العالي ورئيس جامعة قناة السويس يواصلان تفقد المنشآت الجديدة بالمستشفيات الجامعية والحرم الجامعي

واصل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي جولاته التفقدية بجامعة قناة السويس حيث تفقد المستشفيات التعليمية والحرم الجامعي، بحضور اللواء شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية، وقد قام الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة باصطحابهما إلى المستشفى الجامعي لتفقد أعمال إعادة تأهيل الأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعي، يرافقهم الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب.

وقد تم تنفيذ أعمال تطوير الأقسام الداخلية على مرحلتين، المرحلة الأولى بدأ العمل بها من 21 فبراير 2022،

و المرحلة الثانية تم البدء فيها من 11 مايو 2023 ،كما تم تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعي، شاملاً كافة الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية وأعمال الحريق والواجهات والتكييف المركزي، وغيره من التجهيزات بسعة 206 سرير فى ضوء معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية .

كما تفقد وزير التعليم العالي ومرافقوه مبنى العيادات الخارجية، والذي بدأ العمل في تنفيذ المشروع الخاص بها في 27 مارس 2022، وينتهي التنفيذ في 26 مارس 2025، و تم إنشاء المبنى على مساحة 2230 متر مربع، ويتكون من بدروم وأرضي وعدد 2 طابق علوي، و يشمل جميع العيادات التخصصية 74 عيادة تخصصية وعدد 7 قاعات درس بخلاف صيدليات وأماكن انتظار للمرضى.

وكان في استقبال وزير التعليم العالي والبحث العلمي كل من الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية السابق، والدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية الدكتور إبراهيم القرش، والدكتور إيهاب لطفي مستشار أعمال الإنشاءات بالجامعة، والدكتور باسم الهادي السعيد محمد مستشار الأعمال الكهروميكانيكية بالجامعة، وخالد سويلم أمين عام الجامعة والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد.

ثم توجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظ الإسماعيلية، ورئيس الجامعة لتفقد مبنى الاختبارات الإلكترونية داخل الحرم الجامعي، والذي

بدأ العمل في تنفيذه 2 يناير 2022 وينتهى 1 يناير 2024.

ويتكون المبنى من 5 طوابق (أرضي + 4 متكرر)، مساحة الطابق الواحد 1800م 2، ويضم صالة اختبارات إلكترونية بمساحة 1200 م2 سعة 650 طالب وطالبة، وغرف خدمات لشبكة المعلومات والكهرباء والتكييف المركزى ومكاتب إدارية و 8 غرف لكل طابق... واجهات المبنى من الحوائط الستارية (كيرتن وول) وكلادنج.

وكان في استقبالهم الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة القناة الأسبق، والدكتور كمال شاروبيم نائب رئيس الجامعة الأسبق وأمين المجالس القومية المتخصصة.

وأشرف على تنفيذ المشروعات من الإدارة الهندسية، إشراف تنفيذي المهندسة هبة إمام مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، والمهندسين محمد سعد، محمد على محمد، شيماء عماد الدين، إيمان جمعة، حنان صلاح، سراء سالم، أمل شكرى، نجلاء البعلي، نرمين يوسف، غادة عبد الله.