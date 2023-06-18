الثلاثاء.. يسري عبدالله يناقش المجموعة القصصية "سنكسار" لهاني منسي

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية "سنكسار" للقاص هاني منسي، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني.

ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، والقاص أسامة ريان، وتدير الندوة الكاتبة الروائية إنجي همام.

وتعد "سنكسار" المجموعة القصصية الأولى للكاتب هاني منسي، وقد صدرت عن دار النسيم في القاهرة.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي" إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

