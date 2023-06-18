الثانوية العامة 2023| الطلاب عن امتحان اللغة العربية: «كان زي الفل رغم التريكات» - شاهد

انتهى طلاب الثانوية العامة 2023، في تمام الساعة الـ 12 ظهرًا من أداء امتحان اللغة العربية للشعبتين العلمي والأدبي، بعد 3 ساعات متواصلة من بدء الامتحانات.

ورصدت عدسة “البوابة نيوز”، آراء طلاب الثانوية العامة بشأن امتحان اللغة العربية، مؤكدين أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط رغم “التريكات” البسيطة في الأسئلة التي وردت في الامتحان.

وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية شعبة عامة بنظام البابل شيت واختيار من متعدد، ومقالي، ويتسلم الطلاب ورقة مفاهيم.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة