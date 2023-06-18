ads
الأحد 18 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

الثانوية العامة 2023| الطلاب عن امتحان اللغة العربية: «كان زي الفل رغم التريكات» - شاهد

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة 2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهى طلاب الثانوية العامة 2023، في تمام الساعة الـ 12 ظهرًا من أداء امتحان اللغة العربية للشعبتين العلمي والأدبي، بعد 3 ساعات متواصلة من بدء الامتحانات. 

ورصدت عدسة “البوابة نيوز”، آراء طلاب الثانوية العامة بشأن امتحان اللغة العربية، مؤكدين أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط رغم “التريكات” البسيطة في الأسئلة التي وردت في الامتحان.  

وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية شعبة عامة بنظام البابل شيت واختيار من متعدد، ومقالي، ويتسلم الطلاب ورقة مفاهيم.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة

 

الثانوية العامة الثانوية العامة 2023 طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية