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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الخارجية العراقية" تعلن إجلاء 161 عراقيا من السودان

الخارجية العراقية
الخارجية العراقية
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 أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن إجلاء 161 عراقيًا من السودان.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحّاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "الطائرة الثالثة المخصصة لإجلاء المواطنين العراقييّن من بورتسودان توجهت الآن إلى بغداد، وعلى متنها 161 مواطنًا".
يشار إلى أن وزارة الخارجية العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم عن إقلاع طائرة الإجلاء الثالثة المخصصة لإعادة العراقيين من السودان.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية "أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، وعملًا بمتابعات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين رئيس غرفة عمليات الاستجابة الدبلوماسيّة الطارئة، أقلعت طائرة الإجلاء المخصصة لإعادة العراقيين من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية متوجهةً إلى مطار بورتسودان الواقع شمال شرق السودان".

الخارجية العراقية السودان