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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه الفيوم: فريق المشاركة والتوعية يواصل الأنشطة المجتمعية بالقرى المستهدفة

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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واصلت إدارات المشاركة المجتمعية والتوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام لشركة مياه الفيوم، تنفيذ الأنشطة المجتمعية بالقرى المستهدفة ببرنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم تنفيذ حملات طرق أبواب وتوعية بقري بنى صالح، الجلابه، الطحاوى، بلونه ودوار جبلة .
 
أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أهمية الأنشطة المجتمعية والتى تهدف إلى رفع الوعى لدى المواطنين بمشروعات  الصرف الصحى المنفذه بتلك القرى، وحجم الانفاق والجهد المبذول من أجل توفير خدمة الصرف الصحى بهدف الأرتقاء بمستوى معيشة المواطن .

أضاف النجار ان الانشطه المنفذة تتضمن تعريف المواطنين بآليات الشكاوى ولصق بوسترات توضح وسائل التواصل مع الشركة  للابلاغ عن الشكاوى أو الأعطال، كما يتم الاستماع إلى شكواى المواطنين ومقترحاتهم.

جدير بالذكر ان مشروع توسعات الصرف الصحى الممول من البنك اﻻوروبى ﻻعادة اﻻعمار والتنمية، يهدف الى خدمة عدد ٥٧ قرية على مستوى المحافظة وهو ما يساهم فى خفض تأثير مياه الصرف الصحى على جودة المياه ببحيرة قارون.

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