مصادرة نصف مليون عبوة عصير وحلوي أطفال منتهية الصلاحية بطنطا

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من مصادرة 500 ألف عبوة عصير وحلوى أطفال منتهية الصلاحية، داخل مصنع بير سلم غير مرخص بطنطا.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة ضمت ياسر مراد مدير إدارة تموين بندر طنطا، ومحمد الشيخ مدير الرقابة التموينية بطنطا، وياستهداف المصنع تبين أنه غير مرخص، وتم ضبط 500 ألف عبوة عصير وحلوى أطفال غير صالحة للاستهلاك الأدمى ، و2 طن خامات شيكولاته وسودانى انتهاء مايو 2023.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.