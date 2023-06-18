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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المحكمة العليا بالسعودية تتحرى هلال شهر ذي الحجة.. اليوم

هلال
هلال
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وجهت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الأحد، الدعوة إلى عموم المسلمين في المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم، وطالبت عموم المسلمين تحري الهلال، وإبلاغ أقرب محكمة لهم.

وكانت كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس السبت، آداب التصوير أثناء أداء مناسك الحج، داعية إلى اغتنام بركة الأوقات، والتزود من الخيرات.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إن آداب التصوير أثناء أداء مناسك الحج تشمل: "تجنب إطالة الوقوف، والابتعاد عن مسارات الطائفين، وتجنب عرقلة حركة السير، واحترام خصوصية الآخرين".

أداء مناسك الحج الحج والعمرة السعودية المحكمة العليا