المحكمة العليا بالسعودية تتحرى هلال شهر ذي الحجة.. اليوم

وجهت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الأحد، الدعوة إلى عموم المسلمين في المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم، وطالبت عموم المسلمين تحري الهلال، وإبلاغ أقرب محكمة لهم.

وكانت كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس السبت، آداب التصوير أثناء أداء مناسك الحج، داعية إلى اغتنام بركة الأوقات، والتزود من الخيرات.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إن آداب التصوير أثناء أداء مناسك الحج تشمل: "تجنب إطالة الوقوف، والابتعاد عن مسارات الطائفين، وتجنب عرقلة حركة السير، واحترام خصوصية الآخرين".