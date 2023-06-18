بالصور.. وزير التعليم العالي يشهد عقد بروتوكول التحالفي الأقاليمي الرابع لجامعات قناة السويس وسيناء

شهد وزير التعليم العالي والبحث الدكتور أيمن عاشور، اليوم، بروتوكولات توقيع بين رؤساء الجامعات التي عقدت التحالف الرابع وفق الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي للأقاليم قناة السويس وسيناء.

ويضم هذا التحالف يضم ١٣ جامعة هي جامعة قناة السويس، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبورسعيد، وبورسعيد الأهلية، وشرق بورسعيد التكنولوجية، والسويس، والزقازيق، والزقازيق الأهلية، والملك سلمان الدولية، والعريش، وسيناء، والجلالة، والصالحية.

كما يضم ١٦١ كلية ومعهد و١٧٩٩ برنامجًا دراسيًا، و١٥٢٥١ عضو هيئة تدريس و٢٧٨٣٩١ طالبًا وطالبة ٤٢٥٢٠ طلاب الدراسات العليا و٧١٢١ الطلاب الوافدين و١٩مستشفى، و٦ مستشفيات تحت الانشاء و١ مستشفى طب اسنان و٤٦١٦ عدد الإسرة و١٢١٥طبيب و٧ مركز توظيف و١٣٦ مركزًا بحثيًا.و ١٩٢ اتفاقية و١٣ شهادات مزدوجة و٢٦ ملعب و٢٠ صالة تدريب و١٦ قاعة مؤتمرات.

وأشار وزير التعليم العالي إلي أن جوانب التعاون المشترك تشمل الخدمات الطبية والبحث العلمي والتعليم، وخدمة المجتمع، والتحول الرقمي، والمراكز البحثية، حيث يشمل فى مجال التعليم والطلاب: تقنيات التعليم والتعلم عن بعد والامتحانات الإلكترونية، ومجال البرامج الأكاديمية القائمة والمستقبلية تنمية المبادرات واكتشاف ورعاية الموهوبين مجال الأنشطة الطلابية والمدن الجامعية،بينما يشمل قطاع الدراسات العليا والبحوث والبرامج الأكاديمية.

أما الخطة العامة للبعثات والتعاون لمركز النشر العلمى المؤتمرات العلمية والنشر الدولي البحوث التطبيقية والمشاريع البحثية تطوير وحدات التميز العلمى، وقطاع خدمة المجتمع.

وفي مجال التنمية الصناعية والزراعية السياحية: مجال تنمية الصحة والسكان، مجال الخدمات المقدمه من المبادرات الرئاسية تنمية الذات والموهوبين، رفع الوعى بقضايا البيئة وتغيرات المناخ الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمى.

جاء ذلك بحضور كلًا من "الدكتور ناصر سعيد مندور جامعة قناة السويس، الدكتور خالد على الدرندلي جامعة الزقازيق، الدكتور أيمن محمد ابراهيم جامعة بورسعيد،الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي‎ جامعة السويس، الدكتور حسن عبد المنعم جامعة العريش،الدكتور حاتم مصطفي البلك رئيس جامعة سيناء، الدكتور أشرف سعد حسين جامعة الملك سلمان الأهلية، الدكتور محمد السيد الشناوي جامعة الجلالة الأهلية، الدكتور ناصر سعيد مندور جامعة الإسماعيلية الجديدة الاهلية، الدكتور أيمن محمد ابراهيم،جامعة بورسعيد الاهلية

الدكتور خالد على الدرنلى جامعة الزقازيق الاهلية،الدكتور مدحت عوض الحادق جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية،الدكتور محيي الدين مندور

جامعة الصالحية الجديدة.

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