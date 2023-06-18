بوتين: كثير من الجرحى يصرون على العودة إلى منطقة العملية العسكرية بعد الشفاء

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الجزء المغلق من اللقاء مع المراسلين العسكريين، إن كثيرا من الجرحى يصرون على العودة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة بعد الشفاء، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

أفاد بذلك الصحفي بافيل زاروبين، معد ومقدم البرنامج التليفزيوني "موسكو. الكرملين. بوتين".

وشدد الرئيس بوتين على أنه اضطر في بعض الأحيان أن يطلب من بعض هؤلاء العسكريين العودة إلى بيوتهم وعائلاتهم.

وتابع بوتين "يعود الكثيرون منهم لأداء الواجب في منطقة العملية العسكرية الخاصة. لقد تحدثت مع بعضهم أمس وقبل ذلك مع العديد من المصابين. عند سؤالهم: ماذا بعد المستشفى. يؤكدون رغبتهم بالعودة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، إلى رفاقهم. عمليا يؤكد الجميع تقريبا ذلك".

وكمثال على ذلك، أشار الرئيس بوتين إلى 3 أشقاء يقاتلون في الجبهة على اتجاه زابوروجيه.

واستطرد بوتين: "ثلاثة! لقد اضطررت بالفعل إلى الاتصال بأكبرهم سنا، وقلت له: أنت الأكبر سنا بينهم، عليك اتخاذ القرار وإرسال أحد الإخوة إلى خارج منطقة القتال".