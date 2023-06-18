كولر يبدأ دراسة حرس الحدود بالفيديو.. اليوم

يبدأ اليوم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دراسة فريق حرس الحدود بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة يوم ٢٢ يونيو الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وحصل كولر على عدة تسجيلات خاصة بفريق حرس الحدود من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل لقاء الفريقين.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا استشفائيا للاعبي الفريق الدوليين لتخليصهم من الإجهاد في ظل ضغط المباريات الأخيرة بعد خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا وبعدها خوض مباراة غينيا مع المنتخب فضلا عن مباراة جنوب السودان الودية المرتقبة الليلة.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة حرس الحدود المرتقبة يوم ٢٢ يونيو الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر للاعبين عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب فريق الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية التي أقيمت يوم الأحد الماضي على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.