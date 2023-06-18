نائب بالشيوخ يدعو الحكومة لدعم التعاونيات والتوسع فيها

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إن تفعيل دور التعاونيات في مصر ، يعد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة.

جاء ذلك أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر".

وأضاف النائب عمرو عكاشة، ان التعاونيات تهدف إلى تحقيق المصلحة المشتركة لأعضائها، وتسهم في تحسين مستوى الدخل القومي والاستثمارات، كما أنها تمكن الدولة من تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التوازن الاقتصادي.

واستكمل النائب عمرو عكاشة : “بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاونيات تسهم في تحسين حالة المجتمع بشكل عام، حيث يستفيد من خدماتها الملايين من المواطنين ولذلك، يجب على الحكومة المصرية دعم هذه التعاونيات وتشجيع إنشاء مزيد منها، كما يجب على المجتمع المصرى بأسره أخذ دور فعّال في دعم هذه التعاونيات والانضمام إليها للاستفادة من خدماتها وتحقيق المصلحة المشتركة".

