حزب المؤتمر: مشاركة المرأة والشباب في المجالس المحلية أمر مهم جدا

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، ومحافظ القليوبية والإسكندرية السابق، إن مشاركة المرأة والشباب في المجالس المحلية أمر هام جدا ومفيد للحياة السياسية، وسبق وأن حصلت في آخر مجلس محلي تم انتخابه في عام 2008 على نسبة 5% من المجالس المحلية، ولديها الآن نسبة 25% طبقاً للمادة 180 من دستور 2014، أي أنها تنافس على ربع المقاعد ،حوالي 15000 مقعد من المجالس المحلية إذا ما أجريت خلال العام القادم

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر،خلال ندوة "غياب المجالس المحلية وتأثيرها على دور المرأة والشباب" التي نظمها حزب المؤتمر أمس، أنه من حق المرأة أن تنافس على باقي المقاعد، وتملك فرصة أكبر في المشاركة في الإدارة المحلية ، ولها دور مهم جدا في ظل ارتفاع الوعي السياسي، والوعي العام لدى المجتمع ،واستشعار المجتمع أهميه المرأة، خاصة وأنها تملك القدرة على الحشد، ومخاطبة الجماهير والتعبير عن مصالحهم، و أثبتت ذلك من خلال دورها في مجلس النواب خلال الفترة الماضية.

وأوضح فرحات: هناك إشكاليات في المجالس المحلية، بعد أن غابت عن الساحة منذ عام 2011، وتحتاج إلى مزيد من التدريب وتثقيف الكوادر السياسية، بالإضافة إلى زيادة الثقافة السياسية لدى الناخبين، لوجود نسبة كبيرة من الأمية، والفقر ونقص الوعي، مشيرا إلى أن السيدات يمكن أن يكن مدافعات نشيطات، عن حقوق المرأة، وعن حقوق المجتمع بصفة عامة، و إشراك المرأة في الإدارة المحلية عنصر أساسي في إيجاد سياسات وخدمات تراعي البعد الاجتماعي.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر خلال كلمته، إلي أن الإشكالية في المجالس المحلية هي أنها هل يتم إجرائها بقانون منفصل أم يتم الجمع بينها وبين قانون المجالس المحلية، لافتا إلي أنه يقترح أن يكون هناك جمعا بين قانون الإدارة المحلية وبداخله نظام انتخاب المجالس المحلية، وأن يتم التريث في إصدار هذا القانون ؛ حتى لا يأتي متعجلا مع الوضع في الاعتبار ضرورة إجراء الانتخابات في العام المقبل، عقب الإنتخابات الرئاسية،لافتا إلي أنه يجب أن نراعي ونحن بصدد إعادة المجالس المحلية للحياة السياسية أن الأمانات الفنية والموظفين، الذين كانوا لديهم الخبرة في تولي شؤون المجالس في المحافظات هل ما زالوا موجودين ، بالإضافة إلي المقرات الخاصة بالمجالس المحلية، هل مازالت قائمة أم تم التصرف فيها بشكل او بآخر خلال الفترة الماضية ، وكلها أمور لوجستية، يجب أن تراعى بالإضافة إلى مدى جاهزية الأحزاب، للتقدم بكوادر تتجاوز 53 ألف مقعد على مستوى الجمهورية ، وهل الاحزاب لديها القدرة حاليا أم تحتاج لبعض الوقت لإعداد كوادرها الشابة والدفع بها في الإنتخابات المقبله وأن تراعي النسب المكررة و المنصوص عليها في المادة 180 من الدستور.

جاء ذلك خلال ندوة "غياب المجالس المحلية وتأثيرها على دور المرأة والشباب" التي نظمها حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ وبحضور النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، والنائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والنائب علاء عصام عضو مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب، عن حزب التجمع، ومقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب.

وبحضور قيادات حزب المؤتمر، الربان عمر صميدة رئيس الحزب، السعيد غنيم النائب الأول لرئيس الحزب ، الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب، واللواء رضا فرحات نائب رئيس الحزب ومحافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والشيخ علي فريج نائب رئيس الحزب، وأحمد خالد نائب رئيس الحزب ، والنائب أحمد عمران نائب رئيس الحزب، سليمان العبادي نائب رئيس الحزب، عبد العزيز بليغ نائب رئيس الحزب، محمد رمضان المستشار السياسي لرئيس الحزب

والنائب السابق محمد الغول، محمد الحداد أمين عمال الجمهورية بحزب حماة الوطن، والدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي وأمين اللجان النوعية المتخصصة بحزب حماة الوطن ، وسالي محمود أمين مساعد أمانة المرأة بحزب مصر أكتوبر.