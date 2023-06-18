مدير إدارة أسوان التعليمية تشهد اليوم الأول لمركز تنمية القدرات الموسيقية

أعلنت إدارة أسوان التعليمية، بدء نشاط مركز تنمية القدرات الموسيقية صيف ٢٠٢٣ بمدرسة طه حسين الإعدادية،والذي بدأ اليوم ٢٠٢٣/٦/١٨ ويستمر حتى ٢٠٢٣/٨/٣١.

ويأتي ذلك تحت رعاية مدير إدارة أسوان وإشراف توجيه التربية الموسيقية، هناء أحمد جلال موجه عام، وزمزم على ناصر موجه أول بإدارة أسوان ومجموعة من معلمى التربية الموسيقية، وفق توجيهات عبد الكريم لطفى واهتمامه بالمبدعين ورعاية وتشجيع الطلاب

استمعت غنية محمد علي مدير إدارة أسوان التعليمية، لعزف منفرد من الطالب ياسين أحمد مصطفى وأغنية "فيها حاجة حلوة" كورال المركز.



وفى نهاية اللقاء، قدمت الشكر والتقدير لموجهى التربية الموسيقية و معلمى التربية الموسيقية الطلاب المشاركين في المركز وتمنت التوفيق والنجاح الدائم للجميع.

وأشارت إلى أنه تعتبر الموسيقى لغة العالم الوحيدة التي تفهم من خلال السمع بدون تلقين أو تعليم وتعتبر مادّة أساسية في مناهج العديد من المدارس حول العالم، لأهميتها في الحياة وصحة الإنسان بشكل خاص وتعود الفائدة أيضا لتشمل جميع الكائنات الحيةبالإضافة للمتعة التي نحصل عليها و تتركها في النفس جراء سماعها فهي تساهم في تزكية النفس وتهذيبها

من هذا المنطلق