نبيل دعبس: ملف التعاونيات يمس حياة كل مواطن

قال النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن ملف التعاونيات من الملفات الهامة جدا والتي تمس حياة المواطن المصري في شتي المجالات، وان هذا القطاع لو تم استغلاله الاستغلال الحسن لتم تخفيف الاعباء عن كاهل المواطن المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة منه بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر.

وطالب دعبس خلال كلمة امام الجلسة العامة بالعمل علي زيادة عدد الجمعيات التعاونية الي اكثر من 8000 جمعية تعاونية بحيث يكون في كل محافظة 300 جمعية علي الاقل علي ان تتنوع تلك الجمعيات في مختلف المجالات وقال دعبس ان الجمعيات التعاونية شريك اساسي في العمل علي خفض الاسعار في الأسواق المصرية.

وطالب النائب ايضا بان يكون هناك برتوكول تعاون وتنسيق بين التعاونيات وجمعيات النقل البري والبحري لتسهيل نقل البضائع والمنتجات والمحاصيل الزراعية وغيرها من الامور الاستهلاكية للمواطن المصري بحيث نعمل علي تخفيف الاعباء عن المواطن المصري وعدم وجود وسطاء وقال النائب ا تلك الجمعيات لو تم استغلالها الاستغلال الامثل وبالطرق الصحيحة ستكون سببا رئيسيا لخفض الأسعار.

كما اقترح النائب بالعمل علي انشاء بنوك تعاونية والتي تختلف في فلسفتها وطرق عملها عن البنوك التجارية المعروف بارتفاع نسب فوائدها واضاف تلك البنوك ستعمل علي دعم التعاونيات.