اجتماع مشترك بين القيادات النسائية في حزبي المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل للتنسيق حول عدد من القضايا

عقد اجتماع مشترك بين أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي وقيادات المرأة بحزب العدل في إطار التعاون والتحالف بين الحزبين.

ودار النقاش حول عدد من قضايا المرأة، المطروحة على الساحة منها الموضوعات التي ستناقش في الحوار الوطني، لجنتي التماسك المجتمعي والسكان، منها موضوع الطلاق وما يترتب عليه، والجرائم الالكترونية، والعنف الأسري.

واتفقت قيادات الحزبين على ضرورة البدء في عمل تدريبات مشتركة لبناء قدرات العضوات في فهم وتقارب الفكر حول قضايا المرأة.

كما اتفقا أيضا على سلسلة من الفاعليات تتبع التدريب، يناقش فيها القضايا مثل الزواج المبكر، وجلسات حوارية خاصة بالجندر من منظور سيياسي، وقانون موحد ضد العنف وغيرها.

وحضر الاجتماع من حزب العدل نفين عبيد مسئولة ملف المرأة ونيرمين ميشيل، أمين قطاع القاهرة، وعدد من القيادات.

وكان في استقبالهم منى عبد الراضي أمينة المرأة المركزي، والنائبة مها عبدالناصر نائب رئيس الحزب، ومنال الملا، ونجلاء الجزار عضو الهيئة العليا وأمينة المرأة ببني سويف، وأماني خالد عضو الهيئة العليا، والشيماء محمد مساعد أمين التنظيم، ود.مريم عادل، وأ.صفاء عبدالرازق عضو أمانة المرأة.