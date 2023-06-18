الليلة.. فرقة ماندو النوبية في ضيافة قبة الغورى

يستضيف مركز إبداع قبة الغورى، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل فني جديد لفرقة ماندو النوبية، فى الثامنة مساء غد الأحد، 18 يونيو الجارى، بمقر قبة الغوري.

تقدم الفرقة مجموعة من الأغانى المختلفة منها: "ربك هو العالم، وكده كدة يا ترلة، ومزاجنا رايق، ولو تعرف معنى الأشواف، وبتناديني تانى ليه، وفينك يا حبيبى، ونعناع الجنينة" وغيرها.

أسس الفنان ماندو فرقته فى عام 2005 ومثل مصر فى المحافل الدولية فى إيطاليا، والمانيا، والنمسا.

وقد استطاع قطاع صندوق التنمية الثقافية، على مدى اثنان وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يلعب دورا فعالا ومؤثرا في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى مد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما يعمل القطاع على اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.