تايوان تعلن عن شرط وحيد للاستثمار بأشباه الموصلات في الاتحاد الأوروبي

قال وزير خارجية تايوان، جوزيف وو، خلال زيارة لأوروبا قبل أيام، إن على الدول الأوروبية تعزيز العلاقات مع تايوان إذا كانت ترغب في استمرار الاستثمار التايواني في إنتاج أشباه الموصلات.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

ويتعين أن توافق الحكومة التايوانية على الاستثمارات الخارجية التي تقوم بها شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، وعلى الخطط الرامية لإنشاء مصنع في ألمانيا.

وأوضح وو أن الحكومة لن تضع شروطا على الاستثمارات من قبل شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، وأن الأمر متروك للشركة لتحديد ما إذا كان المشروع سيدر ربحا.

وقال وو إن تايوان لن تمنع الاستثمار في أوروبا لكن على الدولة التي تحتاج إلى المساعدة التايوانية أن تنظر للعلاقات مع تايوان بمنظور أوسع نطاقا.

وتقول الصين إن تايوان، التي تتمتع بالحكم الذاتي، جزء من أراضيها ولن تتخلى أبدا عن استخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها.

وطلب الوزير التايواني عدم الكشف عن البلد الأوروبي الذي زاره نظرا لحساسية رحلته.