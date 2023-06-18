الثانوية العامة 2023.. محافظ القاهرة ومدير المديرية يتفقدان لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأحد، لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة؛ إذ يؤدى الطلاب اليوم أولى الامتحانات الأساسية فى مادة (اللغة العربية).

رافقه أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة والدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقيةواللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية.

وتابع محافظ القاهرة عملية دخول الطلاب للجان الإمتحانية ، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والأمنية، وتفقدا لجنة طبري الحجاز الثانوية بنات التابعة لإدارة النزهة التعليمية، ولجنة نوبار الإعدادية بنات التابعة لإدارة عابدين التعليمية .

وأوصى موسى بتهيئة مناخ تربوى للطلبة لتأدية الإمتحانات وتطبيق أقصى درجات الحماية لهم ، وأشار أن جميع المسئولين على أتم الأستعداد .

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة المراوح بكافة اللجان وتوافر المياة المبردة وتوفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لجميع الطلاب .

كما أوصى بضرورة التواجد اليومى لمديرى العموم خارج اللجان الإمتحانية لتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير جميع سبل الراحة لهم، والتأكد من جاهزية اللجان من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة .

وأشار موسى إلى التنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية المؤدية لمقار اللجان الإمتحانية ، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات وتأمين مراكز التوزيع لأوراق الأسئلة والإجابة ، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارات إسعاف وطبيب وزائرة صحية داخل اللجان لسرعة التعامل مع الحالات الطارئة .

وفى ختام الزيارة التقى بأولياء أمور الطلاب وطمأنهم على أبنائهم الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لتأدية الإمتحانات فى سهولة ويسر.